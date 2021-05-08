Евросоюз выплатил залог за лидера грузинской оппозиции

Европейский фонд за демократию заплатил залог за депутата, главу партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, чтобы выпустить его из тюрьмы

Европейский фонд за демократию заплатил залог в размере 40 тыс. лари (более 11,6 тыс. долларов США) за грузинского депутата, главу партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, чтобы выпустить его из тюрьмы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении представительства ЕС в Грузии.

"Сегодня были выплачены 40 тыс. лари для освобождения господина Ники Мелии из предварительного заключения. Мы сердечно благодарим две независимые организации, которые согласились поддержать этот процесс: Европейский фонд за демократию, который выделил деньги, и Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая передала указанные деньги властям", - сказано в заявлении.

Освобождение Мелии, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, является одним из условий соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и представителями оппозиции.