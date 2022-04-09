Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи.
Как сообщает Report, об этом написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.
«Спустя три месяца после моего визита в Донбасс я рад снова встретиться с премьер-министром Украины. Мы продолжаем вносить свой вклад в мужественную защиту Украины. С этой целью мы дополнительно выделяем Украине 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира", - сказал он.
Через 3 місяці після візиту на Донбас, радий знову зустрітися із @Denys_Shmyhal у Києві. дослухався до заклику: надаємо подальші 500 млн євро в межах Європейського фонду миру на додаткову військову підтримку, аби продовжувати сприяти мужній обороні вашої країни і народу pic.twitter.com/VNSpjLYoLm