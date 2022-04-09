Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи

Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи.

Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи.

Как сообщает Report, об этом написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

«Спустя три месяца после моего визита в Донбасс я рад снова встретиться с премьер-министром Украины. Мы продолжаем вносить свой вклад в мужественную защиту Украины. С этой целью мы дополнительно выделяем Украине 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира", - сказал он.