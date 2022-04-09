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Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи

Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи.
В регионе
9 апреля 2022 г. 12:49
Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи

Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи.

Как сообщает Report, об этом написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

«Спустя три месяца после моего визита в Донбасс я рад снова встретиться с премьер-министром Украины. Мы продолжаем вносить свой вклад в мужественную защиту Украины. С этой целью мы дополнительно выделяем Украине 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира", - сказал он.

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Версия на английском языке EU allocates additional 500 million euros in aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Ukraynaya əlavə 500 milyon avro yardım ayırıb

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