Евросоюз продлил санкции против России

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на полгода, cообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Европейский союз продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года, с тем чтобы в этот срок завершить реализацию на практике минских соглашений", - заявила представитель ЕС Сьюзан Киефер в официальном "Twitter"-аккаунте ЕС.

19 июня Евросоюз официально утвердил решение о продлении на год санкций, введенных в связи с аннексией Крыма. Ограничения включают запрет на импорт в ЕС продукции, происходящей из Крыма и Севастополя.

Гражданам стран ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС, запрещается вкладывать в экономику Крыма, в том числе покупать недвижимость и финансировать крымские компании.