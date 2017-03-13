Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении россиян

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Совет Европейского Союза объявил о продлении на полгода индивидуальных санкций против российских граждан, которых в совете считают причастными к аннексии Крыма и развязыванию вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в настоящее время под индивидуальные санкции попадают 150 человек и 37 компаний.

В санкционный список Евросоюза входят, в частности, миллиардеры Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук, бизнесмены Константин Малофеев и Николай Шамалов, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации Сергей Железняк, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий и другие.

Персональные санкции предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов, размещенных на территории ЕС.

ЕС начал вводить санкции против России в 2014 году.