​Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в заявлении Совета ЕС.

Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще 12 июня одобрил без дискуссии решение о продлении на 12 месяцев санкций по Крыму. В Совете ЕС также не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.