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Эвакуированные из Турции азербайджанские студенты и другие граждане прибыли в Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

Эвакуированные из Турции азербайджанские студенты и другие граждане пр

Азербайджанские студенты и другие граждане, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, уже находятся в Нахчыване.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Турции.

"Наши студенты и другие граждане, эвакуированные из зоны землетрясения в Элязыге и Малатье, уже находятся в Нахчыване. Граждане Азербайджана прилетят в Баку самолетом, отправленным в Нахчыван", - сказали в посольстве.

*** 10:14

Азербайджанские студенты на первом автобусе, выезжающем из турецкого города Элязыг, были доставлены в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Турции.

"Наши 42 студента на первом автобусе из Элязыга уже доставлены в Нахчыван", - сказали в посольстве. Азербайджанские студенты, обучающиеся в Малатье, вчера были отправлены на Родину.

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