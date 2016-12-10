Eurasia Review: Армения ставит под сомнения приверженность обязательствам в рамках соглашений с МАГАТЭ

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Траффикинг ядерных и других радиоактивных материалов, которые осуществляют армяне, ставит под сомнения приверженность Армении к своим обязательствам в рамках соглашений подписанных с Международным Агентством по Атомной Энергетики (МАГАТЭ) и с другими соответствующими организациями.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье на сайте Eurasia Review, в которой говорится об опасности Мецаморской АЭС

В статье отмечается, что угроза ядерного оружия на сегодняшний день реальна для региона Кавказа, Европы, Ближнего Востока: "Международные организации должны действовать быстро, чтобы остановить армянское правительство против расширения своей деятельности по распространению ядерных и радиоактивных материалов, используемых в гражданских и военных целях".

Автор статьи отмечает, что Мецаморская АЭС была построена 1976 году по технологиям, использовавшимся при строительстве Чернобыльской АЭС.