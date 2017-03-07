ЕСПЧ приостановил решение о смене владельца грузинского "Рустави 2"

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил на неопределенное время исполнение решения Верховного суда Грузии о передаче телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу - бизнесмену Кибару Халваши.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил гендиректор ТВ Ника Гварамия.

"Палата по рассмотрению в Страсбургском суде единогласно решила продолжить решение, принятое 3 марта о приостановлении исполнения решения Верховного суда Грузии. Правительству Грузии запрещено исполнять решение Верховного суда до тех пор, пока разрешение на это не выдаст Европейский суд", - заявил Гварамия во вторник на брифинге.