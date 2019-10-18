Президент Турции: Если террористы не покинут регион, операция продолжится

"Проводимая Турцией операция "Источник мира" имеет две цели: во-первых, очистить наши границы от террористов, во-вторых, обеспечить возвращение 3,6 млн сирийских беженцев".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с представителями зарубежных СМИ в Стамбуле.

Президент Турции также напомнил о событиях, произошедших до антитеррористической операции "Источник мира", и достигнутого с США соглашения о создании зоны безопасности. Он подчеркнул о намерении разместить в зоне безопасности 1-2 млн беженцев: "Сирийцы не желают возвращаться на контролируемые режимом территории и участки, находящиеся под оккупацией террористической группировки РПК/YPG-PYD".

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, от террористов очищена территория в 1 365 км и 65 населенных пунктов: "Мы потеряли 4-х военнослужащих, а Сирийская национальная армия - 74-х человек. Нами уничтожено около 750 террористов. Операция завершится в случае выполнения данного Соединенными Штатами слова о том, что террористы покинут регион в течение 120 часов. В противном случае операция продолжится с того места, где она была приостановлена".