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Еще один крупный торговый объект в России отказался от армянских товаров

Еще один крупный торговый объект в России отказался от армянских товаров Консервированные продукты, минеральную воду и алкоголь армянского производства убрали с прилавков торговых центров сети "Твой дом"
В регионе
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24 июля 2020 г. 10:29
Еще один крупный торговый объект в России отказался от армянских товаров

Из торговых центров сети "Твой дом" в Москве исчезли армянские продукты. Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

"К нам обратились крупные армянские экспортеры, они рассказали о том, что из торговых центров всей сети "Твой дом", которая принадлежит Аразу Агаларову и другим людям из соседней страны, убрали все товары армянского производства", —заявил посол Армении РБК.

По его словам, речь идет о консервированных продуктах, а также минеральной воде и алкоголе. "При этом все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. В нашем распоряжении есть электронные переписки армянских компаний и дилеров с менеджерами ТЦ. Те открыто ссылаются на указание руководства, говорят о приостановке приема товаров, произведенных в Армении. Это факт. Я уведомил об этом соответствующие ведомства", — сказал Тоганян.

В "Крокус Групп" (владелец сети гипермаркетов «Твой дом») отказались от комментариев.

 Напомним, ранее крупнейший рынок в Москве  "Фуд сити" также отказался от продажи армянской продукции.

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Версия на английском языке "Your home" in Russia refuses to sell Armenian goods
Версия на азербайджанском языке Rusiyada daha bir böyük ticarət obyekti Ermənistan mallarından imtina etdi
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