ЕС заявил о готовности помочь Ирану стать членом ВТО

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Евросоюз готов оказывать поддержку Ирану на пути членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным вопросам и политике безопасности Федерики Могерини и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

"Европейский союз будет поддерживать и помогать Ирану стать членом Всемирной торговой организации (ВТО)", — говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что две стороны стремятся укрепить свое двустороннее сотрудничество по вопросам торговли и инвестиций.

Иран и ЕС намерены обменяться визитами делегаций экспертов в ближайшие месяцы с тем, чтобы улучшить торговые и инвестиционные отношения между сторонами.