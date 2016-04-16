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    ЕС заявил о готовности помочь Ирану стать членом ВТО

    Иран и ЕС намерены обменяться визитами делегаций экспертов, чтобы улучшить торговые и инвестиционные отношения

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Евросоюз готов оказывать поддержку Ирану на пути членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Как сообщает Report, об  этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным вопросам и политике безопасности Федерики Могерини и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

    "Европейский союз будет поддерживать и помогать Ирану стать членом Всемирной торговой организации (ВТО)", — говорится в сообщении.

    Также в заявлении отмечается, что две стороны стремятся укрепить свое двустороннее сотрудничество по вопросам торговли и инвестиций.

    Иран и ЕС намерены обменяться визитами делегаций экспертов в ближайшие месяцы с тем, чтобы улучшить торговые и инвестиционные отношения между сторонами.

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