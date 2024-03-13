ЕС выделил Таджикистану €91 млн и готовит новую программу финансирования

Таджикистан получил от Европейского союза €91 млн в ходе реализации первого этапа Многолетней индикативной программы (МИП) ЕС с 2021 по 2024 год на приоритетные проекты в республике.

Таджикистан получил от Европейского союза €91 млн в ходе реализации первого этапа Многолетней индикативной программы (МИП) ЕС с 2021 по 2024 год на приоритетные проекты в республике.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана по итогам заседания подкомитета по развитию сотрудничества между республикой и ЕС.

На заседании представители ЕС сообщили, что "новый проект МИП ЕС на 2024-2027 годы находится в разработке, объем его финансирования будет определен в 2024 году". Заседание провели замглавы Минэкономразвития Таджикистана Ашурбой Солехзода и посол ЕС в республике Раймундас Кароблис, стороны "выразили готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество".

В Минэкономразвития добавили, что объем взаимной торговли Таджикистана и Евросоюза по итогам 2023 года составил $401,5 млн.

Ранее в ведомстве сообщали, что объем торговли с ЕС в 2022 году составил $490 млн. Таким образом, в 2023 году он сократился на 22%.