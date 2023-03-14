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ЕС увеличил на 2,2 млрд евро объем Европейского фонда мира

ЕС увеличил на 2,2 млрд евро объем Европейского фонда мира Евросоюз увеличил на 2,2 млрд евро объем Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, доведя его до 7,979 евро млрд до 2027 года.
В регионе
14 марта 2023 г. 13:54
ЕС увеличил на 2,2 млрд евро объем Европейского фонда мира

Евросоюз увеличил на 2,2 млрд евро объем Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, доведя его до 7,979 евро млрд до 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС утвердил решение о повышении финансового потолка Европейского фонда мира до 7,979 млрд евро в текущих ценах до 2027 года, что позволит покрыть дополнительные финансовые потребности", - говорится в заявлении.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал выделить уже в марте из этого фонда 1 млрд евро на компенсации странам ЕС экстренных поставок боеприпасов из собственных стратегических запасов Киеву.

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