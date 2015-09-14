​ЕС продлил на полгода санкции в отношении России

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз продлил на полгода санкции против 149 граждан России и 37 организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС, распространенном 14 сентября в Брюсселе.

"Совет продлил на 6 месяцев действие ограничительных мер ЕС в связи с действиями против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Замораживание активов и запрет на въезд для 149 человек и 37 организаций продлены до 15 марта 2016 года", - отмечается в документе.

Решение о продлении "черного списка" должно вступить в силу с момента публикации в Официальном журнале - предположительно, со вторника.

Политическое решение о продлении действия "черного списка" было принято 2 сентября на заседании Комитета постоянных представителей ЕС.