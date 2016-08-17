​ЕС приступил к обсуждению попытки госпереворота в Турции

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Комитете по политике и безопасности Евросоюза (ЕС) начались обсуждения вопроса о попытке госпереворота в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, ожидается также отдельное обсуждение процесса сближения Турции с Россией.

Кроме того, в ходе обсуждений будет дана оценка отношениям стран-участниц ЕС к террористической организации FETÖ, борьбе Турции против иностранных боевиков и ситуации в Сирии.

Отметим, что в результате госпереворота в Турции 15 июля погибли 246, ранены более 2 000 человек.