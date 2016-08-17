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    ​ЕС приступил к обсуждению попытки госпереворота в Турции

    Отдельно обсудят процесс сближения Турции с Россией

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Комитете по политике и безопасности Евросоюза (ЕС) начались обсуждения вопроса о попытке госпереворота в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, ожидается также отдельное обсуждение процесса сближения Турции с Россией.

    Кроме того, в ходе обсуждений будет дана оценка отношениям стран-участниц ЕС к террористической организации FETÖ, борьбе Турции против иностранных боевиков и ситуации в Сирии. 

    Отметим, что в результате госпереворота в Турции 15 июля погибли 246, ранены более 2 000 человек.

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