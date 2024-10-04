ЕС приостановил встречи высокого ранга с членами руководства Грузии

Евросоюз (ЕС) приостановил встречи высокого ранга с членами руководства Грузии.

Евросоюз (ЕС) приостановил встречи высокого ранга с членами руководства Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

По его словам, в июне этого года страны ЕС обсудили подход в отношении руководства Грузии, которое, по мнению государств-членов организации, отличается недружественным отношением к ЕС.

"Обсудили как нам преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив и пропаганду. И мы решили, что у нас не будет никаких встреч на высоком уровне с действующим руководством Грузии", - подчеркнул посол.

Он отметил, что 17-18 октября Евросовет вновь обсудит вопрос, связанный с евроинтеграцией Грузии.

"Европейский совет является высшим органом принятия решений Евросоюза. В июне Европейский союз принял решение, означающее, что лидеры 27 стран-членов ЕС решили приостановить процесс присоединения Грузии к Евросоюзу. Это очень печально и разочаровывает меня как посла ЕС. Европейский совет еще раз обсудит вопрос Грузии 17-18 октября, то есть за неделю до запланированных выборов в Грузии. Посмотрим, какое решение примут лидеры относительно будущих отношений с Грузией", - сказал он.