ЕС обсудит на саммите 15 декабря поставку Ираном вооружений РФ

Главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите 15 декабря обсудят вопрос поставки Ираном вооружений России.

Главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите 15 декабря обсудят вопрос поставки Ираном вооружений России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам в Брюсселе представитель сообщества высокого ранга.

"Некоторые делегации [для обсуждения на саммите] подняли также вопрос поставок Ираном оружия России", - сказал он.

По словам дипломата, лидеры также рассмотрят ситуацию с правами человека в Иране. Он отметил, что в итоговом документе встречи будет выражено "решительное осуждение нарушений Ираном прав человека".

Отметим, что западные страны заявили о том, что Иран поставляет России свои беспилотники для использования в Украине. Впоследствии подобные заявления звучали и со стороны представителей американской администрации.