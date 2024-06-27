ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

Евросоюз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал документ с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Кроме этого соглашения по безопасности были подписаны с Эстонией и Литвой.
Ранее сегодня президент Евросовета Шарль Мишель перед саммитом ЕС выступил с заявлением, в котором говорилось о том, что соглашение о безопасности будет гарантировать длительную поддержку Украины.
"Это очень важно, потому что это наш месседж о том, что мы намерены поддерживать Украину так долго, сколько это понадобится", - сказал он.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе, где подпишет три двусторонних соглашения по безопасности.
На сегодняшний день Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с 16 европейскими государствами и США.