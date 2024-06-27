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ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности Евросоюз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности.
В регионе
27 июня 2024 г. 16:36
ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

Евросоюз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал документ с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кроме этого соглашения по безопасности были подписаны с Эстонией и Литвой.

Ранее сегодня президент Евросовета Шарль Мишель перед саммитом ЕС выступил с заявлением, в котором говорилось о том, что соглашение о безопасности будет гарантировать длительную поддержку Украины.

"Это очень важно, потому что это наш месседж о том, что мы намерены поддерживать Украину так долго, сколько это понадобится", - сказал он.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе, где подпишет три двусторонних соглашения по безопасности.

На сегодняшний день Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с 16 европейскими государствами и США.

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