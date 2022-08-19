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Эрдоган: Зеленский попросил нас очистить территорию Запорожья от российских мин

Эрдоган: Зеленский попросил нас очистить территорию Запорожья от российских мин Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, о чем его просил украинский коллега Владимир Зеленский во время переговоров вчера во Львове.
В регионе
19 августа 2022 г. 13:34
Эрдоган: Зеленский попросил нас очистить территорию Запорожья от российских мин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, о чем его просил украинский коллега Владимир Зеленский во время переговоров вчера во Львове.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Turk, об этом он рассказал журналистам.

Касаясь ситуации вокруг Запорожской АЭС, он призвал Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) принять необходимые меры для обеспечения безопасности на ЗАЭС.

Эрдоган сказал, что сейчас на территории Запорожья работают украинские специалисты: "Зеленский просит нас принять участие в процессе очистки Запорожья от российских мин и снизить угрозу в текущей ситуации", - сообщил он, отметив, что никто не хочет повторения чернобыльской аварии.

"Мы не хотим повторения Чернобыля. Я поговорю об этом с президентом России Владимиром Путиным. РФ должна пойти на этот шаг ради стабильности в мире", - подчеркнул Эрдоган.

Как сообщил Anadolu, в присутствии президентов двух стран вчера было подписано соглашение о восстановлении инфраструктуры Украины, разрушенной в результате войны.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, турецкий бизнес примет участие в строительстве дорог и мостов, в частности это касается мегапроектов – Запорожского и Кременчугского мостов.

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Версия на английском языке Turkish leader reveals what Zelenskyy asked him
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Zelenskinin ondan nə xahiş etdiyini açıqlayıb

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