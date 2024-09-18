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Эрдоган: Заявления о том, что Турция отдаляется от Запада - полная клевета

Эрдоган: Заявления о том, что Турция отдаляется от Запада - полная клевета Турция часто подвергается критике за свою внешнюю политику, однако заявления о том, что Турция отдаляется от Запада - это полная клевета.
В регионе
18 сентября 2024 г. 17:15
Эрдоган: Заявления о том, что Турция отдаляется от Запада - полная клевета

Турция часто подвергается критике за свою внешнюю политику, однако заявления о том, что Турция отдаляется от Запада - это полная клевета.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления в Анкаре.

Турецкий лидер считает, что критикующие Турцию за ее внешнюю политику ничего не смыслят в глобальных процессах.

"Мы выступаем за развитие отношений со всеми организациями вроде Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Турция заинтересована в развитии отношений со всеми странами", - сказал Эрдоган.

Президент добавил, что используются все возможности для того, чтобы Турция укрепила позиции в качестве региональной и глобальной силы: "Мы повернулись лицом к Западу. Но это не значит, что мы не будем развивать отношения с Востоком".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Deyirlər ki, Türkiyə Qərbdən uzaqlaşır, bu, tamamilə qarayaxmadır

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