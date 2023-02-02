Эрдоган заявил, что второй серийный экземпляр турецкого электромобиля TOGG будет передан Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что второй серийный экземпляр электромобиля TOGG турецкого производства будет передан главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что второй серийный экземпляр электромобиля TOGG турецкого производства будет передан главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву.

Как передает Report , турецкий лидер сделал такое заявление в интервью местному телеканалу TRT.

Сообщается, что первый серийный экземпляр TOGG будет передан турецкому президенту.

Напомним, что 29 октября 2022 года Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии схода с конвейера первого турецкого электрокара на заводе в провинции Бурса (район Гемлик) на западе страны.

Электрокар TOGG был представлен в 2019 году. Серийные испытания прототипа кроссовера наиболее популярного сегмента SUV прошли в ноябре 2021 года, он разогнался до 100 км/час за 4,8 секунды. По данным производителей, зарядка электромобиля на 80% займет 30 минут, запас хода составит 500 км.

В год планируется производить порядка 100 тыс. электрокаров, при этом производственные мощности позволяют довести этот показатель до 175 тыс единиц. К 2030 году в планах собрать около миллиона машин.