О нас

Эрдоган заявил, что США удовлетворили просьбу Турции о продаже истребителей F-16

Эрдоган заявил, что США удовлетворили просьбу Турции о продаже истребителей F-16 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Конгресс США одобрил сделку по продаже Анкаре истребителей F-16.
В регионе
13 февраля 2024 г. 02:18
Эрдоган заявил, что США удовлетворили просьбу Турции о продаже истребителей F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Конгресс США одобрил сделку по продаже Анкаре истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, соответствующее заявление глава государства сделал по итогам заседания правительства, которое состоялось в Анкаре под его председательством.

Об одобрении Конгрессом сделки по приобретению Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 в минувшее воскресенье сообщил посол США в Анкаре Джеффри Флейк.

"Мы рады, что наш запрос, касающийся F-16, завершился принятием положительного решения со стороны США. После снятия ограничений турецкая оборонная промышленность будет развиваться интенсивнее", - сказал Эрдоган.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по поводу истребителей. Он отмечал, что между Анкарой и Вашингтоном была предварительная договоренность о том, что США примут меры для продажи F-16 после того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции о вступлении в НАТО. Законодательный орган одобрил ратификационный протокол Стокгольма в январе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: ABŞ Türkiyənin F-16 qırıcılarının satışı ilə bağlı tələbini yerinə yetirib

Самое важное

Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 20:31
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
12 февраля 2024 г. 20:27
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 19:48
Министр обороны Турции поздравил президента Ильхама Алиева
Министр обороны Турции поздравил президента Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 18:43
Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева
Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 18:26
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
11 февраля 2024 г. 11:32
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
9 февраля 2024 г. 21:52
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 20:08
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
9 февраля 2024 г. 19:40
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi