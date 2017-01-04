Эрдоган заявил, что целью террористов было разобщение турков

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал целью терактов в Стамбуле разобщение турок против друг друга.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, он сказал, что Турция никогда не сдастся перед терроризмом и продолжит борьбу.

Президент также обвинил тех, кто заявляет, что Турция вмешивается во внутренние дела соседних стран. По его словам, Турция делает все от нее зависящее для восстановления стабильности в регионе, те же, кто говорит подобное, "ничего не смыслят".