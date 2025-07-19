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Эрдоган завтра посетит Турецкую Республику Северного Кипра

Эрдоган завтра посетит Турецкую Республику Северного Кипра Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля посетит Турецкую Республику Северного Кипра, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню мира и свободы.
В регионе
19 июля 2025 г. 16:54
Эрдоган завтра посетит Турецкую Республику Северного Кипра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля посетит Турецкую Республику Северного Кипра, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню мира и свободы.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом на своей странице в соцсети написал глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран.

Турецкий лидер примет участие в церемониях по случаю 51-й годовщины Кипрской мирной операции.

Сообщается, что в рамках визита Эрдоган встретится с президентом этой страны Эрсином Татаром, примет участие в церемониях закладки фундамента и открытия некоторых проектов, которые будут реализованы при содействии Турции.

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Версия на английском языке Turkish President to visit Northern Cyprus on July 20
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan sabah Şimali Kiprə səfər edəcək

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