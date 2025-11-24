Эрдоган: Южная Корея может присоединиться к строительству АЭС в Турции
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 21:08
Южная Корея может присоединиться к строительству атомной электростанции в турецком Синопе.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Анкаре.
По его словам, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной электроэнергии:
"Продолжаются переговоры между нашими профильными ведомствами о строительстве АЭС. В связи с этим я рассматриваю в качестве важного шага подписание меморандума о взаимопонимании между Корейской электроэнергетической компанией и Турецкой корпорацией по атомной энергии".
Последние новости
22:31
Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракетыДругие страны
22:14
Фонд гуманитарной помощи Газе завершил свою миссиюДругие страны
22:01
Американские психологи: Скроллинг в TikTok вызывает "гниение мозга"Здоровье
21:58
Трамп: Си Цзиньпин посетит США с госвизитом в 2026 годуДругие страны
21:58
Бакинский "Нефтчи" отправил в отставку главного тренера Самира АбасоваФутбол
21:40
В Сирии задержаны 120 человек за нападения на местных жителей в ХомсеДругие страны
21:30
В Турции при столкновении автобуса и бензовоза пострадали 14 человекВ регионе
21:29
Европарламент проведет спецдебаты по мирному плану для УкраиныДругие страны
21:22