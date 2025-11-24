Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Эрдоган: Южная Корея может присоединиться к строительству АЭС в Турции

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 21:08
    Эрдоган: Южная Корея может присоединиться к строительству АЭС в Турции

    Южная Корея может присоединиться к строительству атомной электростанции в турецком Синопе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Анкаре.

    По его словам, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной электроэнергии:

    "Продолжаются переговоры между нашими профильными ведомствами о строительстве АЭС. В связи с этим я рассматриваю в качестве важного шага подписание меморандума о взаимопонимании между Корейской электроэнергетической компанией и Турецкой корпорацией по атомной энергии".

    Türkiyə ilə Cənubi Koreya birgə AES inşa edə bilər

    Лента новостей