Эрдоган: Южная Корея может присоединиться к строительству АЭС в Турции

Южная Корея может присоединиться к строительству атомной электростанции в турецком Синопе.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Анкаре.

По его словам, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной электроэнергии:

"Продолжаются переговоры между нашими профильными ведомствами о строительстве АЭС. В связи с этим я рассматриваю в качестве важного шага подписание меморандума о взаимопонимании между Корейской электроэнергетической компанией и Турецкой корпорацией по атомной энергии".