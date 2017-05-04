Эрдоган: Я продемонстрировал Путину фотографии российских военнослужащих с террористами из PYD

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Я продемонстрировал Владимиру Путину совместные фотографии российских военнослужащих с террористами из PYD".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в интервью, посвященном итогам встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Эрдоган отметил, что на встрече с Путиным обсуждалась деятельность террористической группировки РПК и PYD, считающейся ее крылом в Сирии: "Владимир Путин сказал, что военнослужащие не могут быть к такому причастны. "Мы решительно не дадим оружие РПК и PYD. Но эти фотографии я расследую", - обещал Путин. Он также отметил, что не относится положительно к созданию курдского государства в Сирии".

Президент Турции отметил, что он пригласил своего российского коллегу на саммит Организации черноморского экономического сотрудничества, который пройдет 22 мая. В. Путин отметил, что постарается принять участие на этом саммите.