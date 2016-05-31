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    Эрдоган выразил Меркель озабоченность голосованием по "геноциду армян"

    В четверг в бундестаге состоится голосование, по итогам которого Германия может официально признать термин геноцид

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил обеспокоенность в связи с голосованием о признании "геноцида армян" в Османской империи в 1915 году, передает Report со ссылкой на Reuters.

    В четверг, 2 июня, в бундестаге состоится голосование, по итогам которого Германия может официально признать термин "геноцид" в отношении массовых убийств армян в ходе Первой мировой войны на территориях, контролируемых властями Османской империи.

    Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал "политическим злоупотреблением" голосование по "геноциду армян" в ФРГ.

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