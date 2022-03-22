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Эрдоган встретится с Байденом

Эрдоган встретится с Байденом Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джозеф Байден проведут двустороннюю встречу в рамках экстренного саммита НАТО в Брюсселе 24 марта.
В регионе
22 марта 2022 г. 00:37
Эрдоган встретится с Байденом

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джозеф Байден проведут двустороннюю встречу в рамках экстренного саммита НАТО в Брюсселе 24 марта.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, лидеры в основном обсудят вопрос Украины.

Отмечается, что в рамках саммита президент Турции проведет двусторонние и трехсторонние встречи и с другими главами государств.

Напомним, что в последний раз президенты Турции и США разговаривали по телефону 10 марта. В ходе беседы они обсудили региональные события, в том числе нападение России на Украину, а также турецко-американские отношения.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Baydenlə görüşəcək

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