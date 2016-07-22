​Эрдоган вскоре обнародует новую структуру вооруженных сил

Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обнародует новую структуру вооруженных сил в скором времени, в армию придут новые лица.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Reuters.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Согласно последним данным, 246 турецких граждан погибли, не считая мятежников, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В ходе расследования попытки переворота власти провели 10,4 тысячи задержаний. По словам Эрдогана, арестованы более 4 тысяч человек, среди них 103 армейских генерала.