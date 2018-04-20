Эрдоган: Все туннели террористов в Сирии соорудили французские компании

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "В Африне обезврежены 4 250, на севере Ирака - 346, а в пределах страны - 236 террористов".

Как сообщает Report, об этом на собрании по случаю 150-летия Института сейсмологических исследовании и обсерватории Кандилли Университета Богазичи заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В НАТО мы вместе с Францией. Однако, все туннели террористов в Сирии соорудили французские компании, а США передают террористам 5 000 карго с оружием. Мы лицом к лицу с такой картиной. Мы знаем, что происходит за всем этим", - подчеркнул президент Турции.