    Эрдоган: Вклад АЭС "Аккую" в ВВП Турции составит $50 млрд

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 21:31
    Эрдоган: Вклад АЭС Аккую в ВВП Турции составит $50 млрд

     С вводом в эксплуатацию атомной электростанции "Аккую" ВВП Турции увеличится на $50 млрд.

     Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам после заседания Кабинета министров.

    "Эта станция, которая будет производить 35 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год, избавит нашу страну от импорта 7 млрд куб. м природного газа в год. Она также сократит выбросы углерода на 35 млн тонн в год. Вклад "Аккую" в наш ВВП составит в общей сложности $50 млрд", - сказал он.

    Эрдоган также отметил, что Турции необходимо включить в свое энергетическое портфолио атомную энергетику. "А сопротивление строительству АЭС со стороны некоторых кругов можно объяснить только злобой, если не невежеством. Такое поверхностное мышление не принесет пользы стране", - добавил он, напомнив, что в планах властей построить еще минимум две крупные АЭС.

    "Akkuyu" AES Türkiyəyə 50 milyard dollar töhfə verəcək

