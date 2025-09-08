Эрдоган: Вклад АЭС "Аккую" в ВВП Турции составит $50 млрд

С вводом в эксплуатацию атомной электростанции "Аккую" ВВП Турции увеличится на $50 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам после заседания Кабинета министров.

"Эта станция, которая будет производить 35 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год, избавит нашу страну от импорта 7 млрд куб. м природного газа в год. Она также сократит выбросы углерода на 35 млн тонн в год. Вклад "Аккую" в наш ВВП составит в общей сложности $50 млрд", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турции необходимо включить в свое энергетическое портфолио атомную энергетику. "А сопротивление строительству АЭС со стороны некоторых кругов можно объяснить только злобой, если не невежеством. Такое поверхностное мышление не принесет пользы стране", - добавил он, напомнив, что в планах властей построить еще минимум две крупные АЭС.