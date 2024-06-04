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Эрдоган: Турция впервые начала экспорт природного газа в Европу

Эрдоган: Турция впервые начала экспорт природного газа в Европу Турция впервые приступила к экспорту природного газа в Европу.
В регионе
4 июня 2024 г. 20:48
Эрдоган: Турция впервые начала экспорт природного газа в Европу

Турция впервые приступила к экспорту природного газа в Европу.

Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания Кабинета министров в Анкаре, которое транслировал телеканал TRT Haber.

По его словам, турецкая компания BOTAŞ начала экспорт газа в три европейские страны: "Компания BOTAŞ начала экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Впервые мы экспортируем газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями", - сказал Эрдоган, имея в виду Венгрию и Румынию.

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