Эрдоган: Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик в случае введения санкций

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.

"Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик", - сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber, передает Report.

"Решение о закрытии базы Инджирлик принадлежит нам. Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик", - подчеркнул турецкий лидер. На базе Куреджик развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны.

Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Военные ВС США обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.