Эрдоган: Турция хочет восстановить отношения с Россией

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Турция хочет восстановить отношения с Россией, но не понимает, какого первого шага ждет от нее российская сторона".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я не пойму, какого первого шага от нас ждут. Мы не страна, которая сидит в кресле обвиняемого. Ссориться с РФ мы не хотим. Наоборот, мы страна, которая хочет развивать отношения с Россией. С Путиным мы были друзьями, и когда из-за пилота, который совершил ошибку, или по другой причине, приносят в жертву такую огромную страну, как Турция – это заставляет задуматься. Думаю, что нам нужно прикладывать усилия для того, чтобы снова выстроить отношения с Россией. Я желаю, чтобы мы как можно скорее преодолели эту проблему", - заявил Эрдоган на пресс-конференции во вторник.