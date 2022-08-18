О нас

Эрдоган: Турция готова быть медиатором переговоров между Украиной и РФ

Эрдоган: Турция готова быть медиатором переговоров между Украиной и РФ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем выразил уверенность в том, что война между Украиной и РФ закончится за
В регионе
18 августа 2022 г. 22:40
Эрдоган: Турция готова быть медиатором переговоров между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем выразил уверенность в том, что война между Украиной и РФ закончится за столом переговоров.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Основной точкой концентрации трехсторонних переговоров с президентом Украины и генсеком ООН был вопрос того, как мы можем закончить войну. Месяц назад, как вы знаете, мы - ООН, Украина, Россия и Турция, продемонстрировали исторический пример совместной работы. Не только Украина, но и весь мир начал ощущать позитивные последствия Стамбульского соглашения, которое сделало возможным безопасный экспорт зерна на мировые рынки через Черное море", - сказал Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с Зеленским и Гутерришем во Львове.

При этом он напомнил, что с 1 августа, когда соглашение вступило в силу, из портов Одесской области вышло 25 судов и поставлено около 625 тысяч тонн украинского зерна. "В рамках сегодняшней встречи мы обсуждали, как сегодня можно увеличить действие существующего механизма. Мы рассмотрели возможность конвертирования позитивной атмосферы Стамбульских договоренностей в устойчивый мир", - подчеркнул глава Турции.

"Я верю, что война в Украине закончится за столом переговоров. Главная проблема состоит в том, чтобы определить самый короткий путь, который приведет к столу переговоров", - отметил Эрдоган, добавив, что с ним согласен как украинский президент, так и генеральный секретарь ООН.

Он также заявил, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности, чтобы реанимировать дипломатический процесс.

При этом, по словам Эрдогана, Турция готова быть медиатором переговоров между Украиной и РФ.

Турецкий лидер также выразил уверенность, что возобновить переговоры между РФ и Украиной на высоком уровне можно на основе параметров Стамбульских договоренностей, зафиксированных в марте 2022 года в Стамбуле. Эрдоган в очередной раз выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил соболезнование от своего имени и имени всего турецкого народа в связи с ракетным обстрелом Харькова 17 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə Ukrayna və Rusiya arasında danışıqlarda vasitəçi olmağa hazırdır”

Самое важное

Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
18 августа 2022 г. 16:00
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
18 августа 2022 г. 13:06
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
18 августа 2022 г. 10:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
18 августа 2022 г. 00:10
В Москве почтили память Муслима Магомаева 
ФотоВ Москве почтили память Муслима Магомаева 
17 августа 2022 г. 18:09
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
17 августа 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
17 августа 2022 г. 10:16
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
16 августа 2022 г. 19:24
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
16 августа 2022 г. 18:20
У первой леди США диагностирован коронавирус
У первой леди США диагностирован коронавирус
16 августа 2022 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi