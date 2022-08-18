Эрдоган: Турция готова быть медиатором переговоров между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем выразил уверенность в том, что война между Украиной и РФ закончится за

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем выразил уверенность в том, что война между Украиной и РФ закончится за столом переговоров.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Основной точкой концентрации трехсторонних переговоров с президентом Украины и генсеком ООН был вопрос того, как мы можем закончить войну. Месяц назад, как вы знаете, мы - ООН, Украина, Россия и Турция, продемонстрировали исторический пример совместной работы. Не только Украина, но и весь мир начал ощущать позитивные последствия Стамбульского соглашения, которое сделало возможным безопасный экспорт зерна на мировые рынки через Черное море", - сказал Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с Зеленским и Гутерришем во Львове.

При этом он напомнил, что с 1 августа, когда соглашение вступило в силу, из портов Одесской области вышло 25 судов и поставлено около 625 тысяч тонн украинского зерна. "В рамках сегодняшней встречи мы обсуждали, как сегодня можно увеличить действие существующего механизма. Мы рассмотрели возможность конвертирования позитивной атмосферы Стамбульских договоренностей в устойчивый мир", - подчеркнул глава Турции.

"Я верю, что война в Украине закончится за столом переговоров. Главная проблема состоит в том, чтобы определить самый короткий путь, который приведет к столу переговоров", - отметил Эрдоган, добавив, что с ним согласен как украинский президент, так и генеральный секретарь ООН.

Он также заявил, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности, чтобы реанимировать дипломатический процесс.

При этом, по словам Эрдогана, Турция готова быть медиатором переговоров между Украиной и РФ.

Турецкий лидер также выразил уверенность, что возобновить переговоры между РФ и Украиной на высоком уровне можно на основе параметров Стамбульских договоренностей, зафиксированных в марте 2022 года в Стамбуле. Эрдоган в очередной раз выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил соболезнование от своего имени и имени всего турецкого народа в связи с ракетным обстрелом Харькова 17 августа.