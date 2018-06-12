Эрдоган сообщил о готовности Анкары применить С-400

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Турция намерена в случае необходимости применять приобретаемые у России зенитные ракетные системы С-400.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщила во вторник газета Hürriyet, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

"Мы не просто купим С-400, а потом отвезем их на склад. В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы, что мы будем без них делать? Что, мы опять должны положиться на США?" - сказал турецкий лидер во время интервью ряду местных телеканалов в Стамбуле.

Эрдоган также напомнил, что Анкара "на протяжении нескольких лет просила подобные системы" у Вашингтона, но в ответ получала запрет со стороны Конгресса США.

"Мы устали от этой ситуации, - подчеркнул он. - Россия отреагировала на наши запросы довольно привлекательным предложением. Они сказали, что даже пойдут на совместное производство, также нам были предложены хорошие условия предоставления займа".

Турецкое издание Hürriyet 7 июня со ссылкой на информированные дипломатические источники написало о том, что Турция отвергла требование США отказаться от покупки у России ЗРС С-400.