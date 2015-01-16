​Эрдоган пригласил Саргсяна на торжества в Галлиполи

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего армянского коллегу Сержа Саргсяна на торжества по случаю столетней годовщины начала военной кампании в Галлиполи во время Первой мировой войны.

Как передает Report, турецкая газета "Хюрриет", сообщившая о приглашении, отмечает, что дата, приходящаяся на конец апреля, совпадает с "Днем памяти" анатолийских армян.

Торжества, на которые Эрдоган пригласил более ста мировых лидеров, пройдут в окрестностях города Чанаккале на берегу пролива Дарданеллы.

Здесь 25 апреля 1915 года высадились части Австралийско-новозеландского корпуса (АНЗАК) с целью захвата турецких позиций, контролирующих полуостров Галлиполи и пролив Дарданеллы.

Кровопролитные сражения между АНЗАК и армией Турции, союзницы Германии и Австро-Венгрии, продолжались до декабря 1915 года.