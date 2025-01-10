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Эрдоган: Режим Асада превратил Сирию в ферму по производству наркотиков

Эрдоган: Режим Асада превратил Сирию в ферму по производству наркотиков Режим Башара Асада превратил Сирию в "ферму по производству наркотиков", что угрожало стабильности в Турции. 
В регионе
10 января 2025 г. 16:25
Эрдоган: Режим Асада превратил Сирию в ферму по производству наркотиков

Режим Башара Асада превратил Сирию в "ферму по производству наркотиков", что угрожало стабильности в Турции.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии в Денизли.

По его словам, Анкара рада свержению режима Асада в Сирии, так как это положило конец диктатуре и преступлениям против сирийского народа.

Политик также подчеркнул, что Турция одна из стран, наиболее пострадавших от последствий сирийского кризиса.

"На фоне нестабильности в Сирии, свои позиции у турецких границ укрепляли террористические организации РКК и ИГИЛ. Под предлогом борьбы с ИГИЛ, некоторые силы передавали террористам РКК тысячи грузовиков с оружием и боеприпасами. Кроме того, Асад превратил Сирию в ферму в огромную ферму по производству наркотиков", - сказал турецкий лидер.

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Версия на английском языке Erdogan: Assad's regime turned Syria into drug production farm
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Əsəd rejimi Suriyanı narkotik maddə istehsal edilən böyük əraziyə çevirmişdi

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