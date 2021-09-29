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Эрдоган рассказал о значимости развития отношений с Россией

Эрдоган рассказал о значимости развития отношений с Россией "Я рад возможности встретиться лично с вами. Хотел бы поблагодарить вас за поддержку и помощь в вопросе борьбы с лесными пожарами, которые были в Турции этим летом". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В регионе
29 сентября 2021 г. 15:18
Эрдоган рассказал о значимости развития отношений с Россией
Реджеп Тайип Эрдоган

"Я рад возможности встретиться лично с вами. Хотел бы поблагодарить вас за поддержку и помощь в вопросе борьбы с лесными пожарами, которые были в Турции этим летом". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Турецкий лидер выразил надежду на развитие двусторонних отношений с Россией. Он также поблагодарил российскую сторону за вклад налаживания туристической отрасли между странами.

По его словам, мир на Ближнем Востоке зависит от совместных усилий России и Турции в военно-оборонной промышленности: "Считаю, что нам необходимо также обсудить вопросы наших дальнейших действия в этой сфере. Наши совместные шаги в отношении имеющихся на сегодняшний день вопросов имеют также большое значение".

Эрдоган также заявил, что уже в следующем году может быть открыт первый энергоблок АЭС "Аккую".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyə-Rusiya əlaqələrini gücləndirməyimiz faydalıdır"

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