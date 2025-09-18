Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Как передает Report, об этом сообщает турецкое госагентство Anadolu.

"Турецкий лидер приветствовал Аббаса у входа в президентский комплекс в Анкаре. Эрдоган и Аббас сделали совместное фото на ступенях на фоне государственных флагов Турции и Палестины", – отмечается в сообщении

После торжественной церемонии приветствия стороны удалились для проведения переговоров, которые проходили в закрытом формате. Турецкое агентство также сообщило, что среди участников встречи был министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.