Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины
В регионе
- 18 сентября, 2025
- 19:53
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом.
Как передает Report, об этом сообщает турецкое госагентство Anadolu.
"Турецкий лидер приветствовал Аббаса у входа в президентский комплекс в Анкаре. Эрдоган и Аббас сделали совместное фото на ступенях на фоне государственных флагов Турции и Палестины", – отмечается в сообщении
После торжественной церемонии приветствия стороны удалились для проведения переговоров, которые проходили в закрытом формате. Турецкое агентство также сообщило, что среди участников встречи был министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
