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Эрдоган провел переговоры с канцлером Австрии

Эрдоган провел переговоры с канцлером Австрии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в преддверии его поездки в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В регионе
10 апреля 2022 г. 21:48
Эрдоган провел переговоры с канцлером Австрии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в преддверии его поездки в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает канцелярия турецкого президента.

"В ходе переговоров обсуждались шаги по улучшению турецко-австрийских отношений и региональные вопросы, в том числе российско-украинская война. Президент Эрдоган выразил удовлетворение недавними контактами на высоком уровне между Турцией и Австрией. Президент Эрдоган заявил, что (Турция) продолжает делать все возможное для установления мира между Россией и Украиной", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Эрдоган заявил канцлеру Австрии, что Анкара и Вена могут усилить сотрудничество в области поставок природного газа.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Moskvaya səfəri öncəsi Avstriya kansleri ilə danışıb

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