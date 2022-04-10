Эрдоган провел переговоры с канцлером Австрии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в преддверии его поездки в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в преддверии его поездки в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report , об этом сообщает канцелярия турецкого президента.

"В ходе переговоров обсуждались шаги по улучшению турецко-австрийских отношений и региональные вопросы, в том числе российско-украинская война. Президент Эрдоган выразил удовлетворение недавними контактами на высоком уровне между Турцией и Австрией. Президент Эрдоган заявил, что (Турция) продолжает делать все возможное для установления мира между Россией и Украиной", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Эрдоган заявил канцлеру Австрии, что Анкара и Вена могут усилить сотрудничество в области поставок природного газа.