Эрдоган прокомментировал решение Трампа по Сирии

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "В последнем нашем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выяснилось, что мы одного мнения по сирийскому вопросу".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на мероприятии "Премия 500 больших экспортеров услуг".

"В ходе телефонного разговора Дональд Трамп сказал: "Вы можете очистить территорию от ИГИЛ?" Я сказал: "Очистим". Вы предоставьте необходимую логистическую поддержку, остальное мы сделаем. Есть турецкий военнослужащий и Свободная сирийская армия, способные обезвредить эти террористические группировки. И, наконец, мы смогли услышать открытые и обнадеживающие слова от властей США в этом вопросе. Основываясь на горький опыт прошлого, мы осторожно относимся и к этому. Мы решили провести антитеррористическую операцию на востоке Евфрата. Но из-за переговоров с Трампом и взаимных контактов мы сочли целесообразным подождать некоторое время", - подчеркнул Р.Эрдоган.

Отметим, что 19 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ о выводе военнослужащих и военной техники из Сирии. Вчера первые грузовики с военной техникой отправились в Ирак.