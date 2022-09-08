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Эрдоган призвал начать поставки российского зерна на рынки как можно скорее

Эрдоган призвал начать поставки российского зерна на рынки как можно скорее Анкара хочет, чтобы поставки российского зерна на мировые рынки начались как можно скорее.
В регионе
8 сентября 2022 г. 14:37
Эрдоган призвал начать поставки российского зерна на рынки как можно скорее

Анкара хочет, чтобы поставки российского зерна на мировые рынки начались как можно скорее.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Зораном Милановичем в четверг в Загребе.

Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с путиным в самарканде "продуктовую сделку".

"Путин прав в том, что поставки по "зерновому коридору" осуществляются ни в беднейшие страны. Поставки идут в развитые государства. Анкара надеется и выступает за то, чтобы экспорт агропродукции начался и из России. Этот вопрос я обсужу с Путиным в Самарканде", - сообщил турецкий лидер.

Президент РФ Владимир Путин вчера в пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума предложил подумать об ограничении вывоза зерна из Украины в Европу.

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Версия на английском языке Erdogan: Putin is right in his remark
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Putin iradında haqlıdır"

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