Эрдоган пригласил Путина посетить саммит ОЧЭС

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить саммит Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Хочу пригласить господина Путина на саммит по случаю 25-летней годовщины создания Организации черноморского экономического сотрудничества, который будет проведен 22 мая этого года в Стамбуле", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.