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Эрдоган: Президент Узбекистана получит турецкий электрокар Togg T10X

Эрдоган: Президент Узбекистана получит турецкий электрокар Togg T10X Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в скором времени получит новый турецкий электрокар Togg T10X.
В регионе
9 апреля 2023 г. 20:07
Эрдоган: Президент Узбекистана получит турецкий электрокар Togg T10X

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в скором времени получит новый турецкий электрокар Togg T10X.

Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге в Стамбуле. Ранее, 4 апреля, электромобиль был доставлен в Баку президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Togg уже ездит по дорогам страны. Одну из них получил мой брат, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Одну такую машину мы отправляем другому моему брату, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву", - сказал он.

Эрдоган добавил, что в течение года планируется произвести 20 тыс. единиц этих машин для граждан республики.

Автомобили T10X поступили в продажу 14 марта (по предзаказу). Стандартная версия с пробегом 314 км без подзарядки стоит 923 тыс. турецких лир ($48,5 тыс.), версия с пробегом 523 км - 1,215 млн турецких лир ($63,9 тыс.). Их сборка налажена в провинции Бурса (район Гемлик) на западе страны. По данным производителей, зарядка электромобиля на 80% происходит за 30 минут.

Как сообщил журналистам генеральный директор компании Togg Гюрджан Каракаш, производственные мощности завода позволяют довести количество производимых авто до 175 тыс. единиц в год. Планируется продавать их исключительно на внутреннем рынке в течение ближайших 1,5 лет, затем будет налажен экспорт в Германию, Францию и другие страны Европы.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Özbəkistan Prezidentinə yeni türk elektromobili göndərilib"

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