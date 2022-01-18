Эрдоган: Президент Израиля может посетить Турцию

"Президент Израиля Исхак Ицхак Герцог может посетить Турцию".

"Президент Израиля Ицхак Герцог может посетить Турцию".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Вучичем.

Эрдоган отметил, что дипломатический процесс между Израилем и Турцией по сотрудничеству в Восточном Средиземноморье продолжается.

"Мы ведем переговоры с президентом Герцогом. Он может посетить Турцию. Мы за мир. Если нефть - это инструмент для мира, мы будем его использовать", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что целью является достижение консенсуса.