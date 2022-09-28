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Эрдоган предложил посредничество в создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Эрдоган предложил посредничество в создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В регионе
28 сентября 2022 г. 15:31
Эрдоган предложил посредничество в создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в канцелярии турецкого президента.

Турецкий лидер предложил выступить посредником для создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

"Президент Эрдоган выразил глубокое удовлетворение тем, что обмен пленными между Россией и Украиной, над которым они работали в течение длительного времени, успешно завершен. Заявив, что соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море работает, президент Эрдоган сказал, что аналогичный подход может быть продемонстрирован в контексте Запорожской атомной электростанции и что предложение о необходимом посредничестве и содействии в создании демилитаризованной зоны вокруг станции является действительным <...>", - сообщили в канцелярии.

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