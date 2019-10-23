Эрдоган предложил Джонсону встретиться у границы с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил премьеру Великобритании Борису Джонсону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону встретиться в Стамбуле или приграничных с Сирией турецких городах Шанлыурфа и Газиантеп, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Два дня назад мне звонил Борис Джонсон и предложил встретиться нам вчетвером с Меркель и Макроном в Лондоне. Я ответил, что лучше в Стамбуле или в близких к границе Шанлыурфе или Газиантеп", - заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи.

По словам турецкого лидера, если его коллеги откажутся приезжать в Турцию, то такая встреча может пройти в Лондоне на полях саммита лидеров стран-членов НАТО 3-4 декабря.