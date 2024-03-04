Эрдоган поздравил Шарифа с переизбранием на пост премьера Пакистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как передает Report, согласно сообщению Управления по коммуникациям Администрации президента Турции, в ходе беседы стороны обсудили турецко-пакистанские отношения, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган поздравил Шахбаза Шарифа с переизбранием на пост премьер-министра и выразил уверенность в том, что в новый период отношения будут углубляться и развиваться.

Турецкий лидер осудил террористические атаки в Пакистане и передал свои соболезнования пакистанскому народу.