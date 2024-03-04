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Эрдоган поздравил Шарифа с переизбранием на пост премьера Пакистана

Эрдоган поздравил Шарифа с переизбранием на пост премьера Пакистана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
В регионе
4 марта 2024 г. 00:54
Эрдоган поздравил Шарифа с переизбранием на пост премьера Пакистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как передает Report, согласно сообщению Управления по коммуникациям Администрации президента Турции, в ходе беседы стороны обсудили турецко-пакистанские отношения, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган поздравил Шахбаза Шарифа с переизбранием на пост премьер-министра и выразил уверенность в том, что в новый период отношения будут углубляться и развиваться.

Турецкий лидер осудил террористические атаки в Пакистане и передал свои соболезнования пакистанскому народу.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Şərifi təbrik edib və regional məsələləri müzakirə edib

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