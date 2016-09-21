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    Эрдоган поздравил Путина с проведением парламентских выборов

    Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества

    Баку. 21 Сентября. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер поздравил своего коллегу с успешным проведением выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания.

    Как передает Report, об этом сообщили в Кремле.

    Кроме того, президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и проблематика сирийского урегулирования.

    В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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