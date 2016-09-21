Эрдоган поздравил Путина с проведением парламентских выборов

Баку. 21 Сентября. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер поздравил своего коллегу с успешным проведением выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания.

Как передает Report, об этом сообщили в Кремле.

Кроме того, президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и проблематика сирийского урегулирования.

В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.